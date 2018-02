Dashboardkastje gaat open, auto eindigt in ijskoude sloot langs N50

De vrouw reed vanaf het knooppunt Hattemerbroek richting Kampen. Op een gegeven moment wilde ze iets in het dashboardkastje leggen. Ze deed na deze handeling het dashboardkastje dicht. Het kastje ging vervolgens onverwachts weer open. De automobiliste wilde het dashboardkastje weer dichtdrukken, maar kwam bij deze handeling met haar auto in de berm terecht. Ze verloor de controle over het voertuig en probeerde nog te corrigeren. Dit mislukte, waarna de auto over de andere weghelft schoot en op de kop in de sloot belandde.