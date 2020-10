De beerput gaat eindelijk open, zegt Marian uit IJsselmuiden over slepende zaak Amerikaanse gevangene

Er lijkt schot te komen in de zaak van Vincent Simmons. Volgens Marian Bultman uit IJsselmuiden zijn de afgelopen weken belangrijke stappen gezet op weg naar zijn vrijlating. Zijn advocaat heeft inmiddels om clementie gevraagd op basis van verklaringen die tot nu toe nooit in zijn rechtszaak zijn meegenomen.

De 64-jarige Bultman strijdt al bij 25 jaar voor vrijlating van de gevangene die in Amerika een celstraf uitzit van honderd jaar voor een misdrijf dat hij ontkent. Simmons zit al zo’n veertig jaar vast voor verkrachting van een 14-jarige tweeling in Marksville, Louisiana.

Zeker twaalf ontlastende verklaringen zijn de afgelopen jaren niet meegenomen in het proces, zegt Bultman, die wordt gezien als de spin in het web om Simmons op vrije voeten te krijgen. Zij gelooft in de onschuld van de Amerikaan die ze geregeld opzoekt in zijn Amerikaanse cel. Ze zit boven op de zaak, zoekt materiaal, brengt mensen met elkaar in contact en zamelt fondsen in om heropening van de zaak te financieren.

De huidige advocaat van Simmons heeft vorige week om een nieuwe hoorzitting gevraagd. Die is vastgesteld voor 17 februari volgend jaar. ,,De verjaardag van Vincent’’, zegt Bultman. ,,Deze zitting kan alleen maar leiden tot Vincents vrijheid omdat er onthullende verklaringen liggen.’’

Volledig scherm Vincent Simmons © Marian Bultman

Slachtoffers hebben een valse verklaring afgelegd, blijkt uit documenten. Familie van de slachtoffers heeft verklaard dat er van meet af aan is gelogen. ,,De staat heeft verschillende regels geschonden. Twintig jaar lang heeft ze bewijslast achtergehouden die mogelijk in 1977 al tot zijn vrijlating had kunnen leiden.’’

De advocaat die Simmons in 1977 van de rechtbank was toegewezen, heeft volgens Bultman ‘slecht werk’ gedaan door bijvoorbeeld geen kruisverhoor toe te passen op getuigen en niet te vragen naar ontbrekende documenten. ,,De huidige officier van justitie heeft verklaard dat die informatie al die jaren bewust is achter gehouden.’’

Op tafel ligt nu ook een verklaring over de neef die een van de meisjes seksueel zou hebben misbruikt. De tweelingzus was in de kofferbak van zijn auto gestopt omdat ze in verzet kwam. ,,De slachtoffers hebben valse getuigenissen afgegeven en er is dus fraude gepleegd.’’

Beerput gaat open

De beerput gaat eindelijk open, zegt Bultman die eerder in de Stentor al verhaalde over haar strijd voor Simmons. Met de huidige ontwikkeling is Simmons heel erg blij, zegt Bultman. ,,Hij maakt het goed, al heeft hij wel corona gehad.’’

Wilt u Marian Bultman steunen in haar strijd? Dat kan via deze fondsenwervingspagina.