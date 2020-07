De borden waren net verwijderd, maar nu toch weer eenrichtingsverkeer op Stadsbrug Kampen

De eenrichtingsverkeersborden zijn net aan drie dagen weg of ze staan er al weer. Vanaf vandaag geldt er weer eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug in Kampen. “Dit is nodig om met voldoende afstand van elkaar over de brug te kunnen lopen", aldus de gemeente.

Volgens de gemeente is het voetgangersgedeelte op de brug te smal om elkaar met 1,5 meter afstand te kunnen passeren.

Minder afstand

Naast het eenrichtingsverkeer wordt ook de - inmiddels bijna verdwenen - blauwe belijning voor eenrichtingsverkeer in de binnenstad weer opnieuw aangebracht. Volgens de gemeente Kampen zijn deze maatregelen nodig “om elkaar eraan te herinneren dat het coronavirus nog steeds onder ons is”.

“Mensen zijn wat makkelijker geworden als het erom gaat zich te houden aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", vertelt locoburgemeester Albert Holtland. „Naast thuisblijven als je verkoudheidsklachten hebt en vaak je handen wassen, is voldoende afstand houden daarbij erg belangrijk. We zien dat dat steeds minder gebeurt. Daarom hebben we besloten weer eenrichtingsverkeer voor voetgangers in te stellen op de Stadsbrug en mensen ook opnieuw alert te maken op het eenrichtingsverkeer dat nog altijd geldt in de binnenstad van Kampen door de blauwe belijning binnenkort weer opnieuw aan te brengen.” Mensen die zich er niet aan houden, zullen aangesproken worden op hun bedrag.

Net verwijderd

Het terugplaatsen van de borden - die maandenlang op de Stadsbrug stonden - komt zo'n drie dagen nadat ze verwijderd waren. Toen was er nog geen sprake van een toename, maar juist een afname van het aantal coronabesmettingen. “We hadden geen capaciteit om hierop te handhaven, terwijl er wel overtredingen waren. We dachten daarom dat het beter was om de borden weg te halen”, zei locoburgemeester Albert Holtland toen.

“Als we hadden kunnen voorzien dat het aantal besmettingen nu al weer zou toenemen, hadden we de borden wellicht laten staan. Maar ze zijn intussen teruggeplaatst en het is nu voor iedereen duidelijk hoe je met de aangegeven looproute met voldoende afstand van elkaar over de brug kunt lopen. En daar gaat het om.”