De 'David' van het SNS Historisch Centrum in Kampen is klaar voor de toekomst

Video Kweker Tuinders­hoek verdubbelt; straks ook rode paprika’s uit de Koekoek

23 mei Hoewel er breed gedragen zorgen zijn over de economische gevolgen van de coronacrisis, zijn de broers André en Paul Kaashoek bezig hun tuinderij in de Koekoek, bij IJsselmuiden, te verdubbelen. Zeven hectare aan kassen worden op dit moment gebouwd aan de Hartogsweg, om de hoek van hun bestaande bedrijf aan de Tuindersweg. In november moeten ze vol staan met rode paprikaplantjes.