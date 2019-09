De echte kracht van geroemde Trekvaartzone in IJsselmuiden is de natuur die er al was

Ja, hij komt best wel vaak in het bosje om de hoek. Een hut bouwen, klimmen, kikkers en padden zoeken. Nee, in het water is hij nog niet gevallen. ,,Maar de hond wel’’, roept Melle van 9 enthousiast. In een paar zinnen brengt het zoontje van Suzan Hoekstra de aantrekkingskracht van de Trekvaartzone onder woorden. Zelf komt ze er dagelijks, zelfs meerdere keren per dag. Voor een mooi ommetje bijvoorbeeld met Moos, de gezinshond van zeven maanden. ,,Een cadeautje’’, noemt ze de Trekvaartzone op nog geen honderd meter van haar huis. ,,We hadden echt niet op zoiets gerekend toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen.’’