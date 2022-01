De ene rode Franse auto is de andere niet: jaren cel geëist tegen Zwolse broers voor steekpartij in Kampen

Het slachtoffer uit Kampen belt op 11 januari 2020 midden in de nacht 112. Hij is zojuist in de Sint Jacobstraat in de binnenstad mishandeld en neergestoken. Later blijkt dat het maar een haartje scheelt of de punt van het mes had zijn long doorboord. Ook is hij neergeslagen met een lachgastank. De man geeft een signalement van de daders, maar het onderzoek leidt maandenlang tot niets.