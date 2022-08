De ‘Gouden krachten’ van het Stripspektakel beginnen al om vijf uur

Van jazzfans tot metalheads: muzieklief­heb­bers kunnen op platen­beurs in Kampen zoeken naar favoriete lp

Muziekliefhebbers kunnen ook dit jaar hun hart ophalen in Kampen. In ’t Ukien kunnen zij op zaterdag 3 september struinen in de bakken met duizenden lp’s en cd’s. Het culturele podium is dan het decor voor de zesde editie van de platenbeurs.

16 augustus