De grond onder het Kamperlijntje? Niemand die eraan dacht

onderzoek Misdaadme­ter: Zwolle tikkie veiliger (maar Staphorst wint)

6:00 Zwolle mag dan stijgen op de lijst 'veilige gemeenten'' op de jaarlijkse Misdaadmeter: in Dalfsen en Staphorst is het nog altijd een stuk veiliger dan in de provinciehoofdstad