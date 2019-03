De Grote Verdwijntruc van stelende asielzoekers: ‘Ze moeten het land verlaten. Dat doen ze niet zomaar’

Wahmi A. uit Marokko is er in augustus vorig jaar gloeiend bij als hij onder andere de telefoon van de nietsvermoedende Rianne de Boer uit haar tasje grist in een Jumbo-supermarkt in Kampen. De dief wordt gefilmd door bewakingscamera’s. De beelden zijn haarscherp. Hij wordt opgepakt en verhoord in Zwolle. Zijn advocaat Philip Aarnoudse uit Deventer is daarbij. Een gesprek via een zogenoemde tolkentelefoon, want A. spreekt geen woord Nederlands.