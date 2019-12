De Hoeksteen helpt heel Kampen aan het toiletpapier voor Sierra Leone

Met de verkoop van de toiletrollen financiert de groep de reis naar Sierra Leone in oktober 2020. In het West-Afrikaanse land gaan de leden onder de vlag van de World Servants een school bouwen. Projectleider Marleen Kragt van de 21-plus groep hoopt dat de rollen als warme broodjes over de toonbank gaan.

Jullie hebben veel wc-papier...

,,We hebben zeventien pallets besteld, keer 240 pakken. Daarvan zijn nu al een stuk of vijf pallets verkocht, maar we zijn nog maar op de helft; we willen nog een keer zeventien pallets bestellen.’’

Hoe komen jullie op het idee?

,,We hebben het vorig jaar ook al gedaan, voor een reis naar Guatemala. Toen dachten we aan koekjes of rolletjes Mentos, maar we vonden onszelf niet origineel. Dus hebben we toen toiletpapier verkocht. Dat was zó’n succes; we doen het dit jaar weer, maar dan met twee keer zoveel rollen.’’

Duur toiletpapier zeker?

,,Valt wel mee, een pak met acht rollen is 3,50 euro. Drie pakken voor negen euro en een zogenaamde ‘collie’ met twaalf pakken kost 35 euro. Iets duurder dan in de winkel, maar we bezorgen het dan ook aan huis.’’

Dus je belt aan en vraagt: wilt u toiletpapier kopen?

,,Ja, zo gaat het. Mensen moeten dan altijd lachen, want ze durven ook niet te zeggen ‘heb ik niet nodig’. En als ze dat wel zeggen, zeggen wij: ‘nemen we volgende keer wel oude kranten mee’.’’

Je moet wel knap wat rollen toiletpapier verkopen om een reis naar Sierra Leone mee te bekostigen.

,,De totale reis kost 60.000 euro voor een groep van achttien personen, we gaan er twee weken naar toe. De helft daarvan is eigen inleg van de deelnemers, met het toiletpapier hopen we rond de 15.000 euro op te halen. De rest van het bedrag hopen we op te halen met een restaurant en het leveren van kerstbrood aan bedrijven. We beginnen met de toiletrolverkoop in Kampen, daarna gaan we naar IJsselmuiden en begin volgend jaar ook naar Genemuiden.’’

In oktober gaan jullie dan een school bouwen in Sierra Leone. Maar... hebben ze daar eigenlijk wel toiletpapier?

,,Euh, we denken dat we onze eigen pakjes mee moeten gaan nemen.’’