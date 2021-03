De IJssel Eilanden: eerste vakantiehuisjes bij Kampen volgend jaar klaar

De IJssel Eilanden is de naam van het vakantiepark dat begin 2023 klaar moet zijn. In januari hoopte het Apeldoornse bedrijf nog de deze zomer de eerste dertig tot vijftig huisjes te kunnen verhuren, maar dat feest gaat niet door. Het wordt zeker volgend jaar voordat vakantiegangers terecht kunnen in het park op de grens van Kampen en Dronten.

Volledig scherm Artist impression van De IJssel Eilanden van EuroParcs. © EuroParcs

Exacte data zijn lastig, zegt woordvoerder Warner de Weerd van EuroParcs. De levertijd van bouwmaterialen is lang. ,,Bij de vakantiewoningen is dat wat je hoort van de leveranciers. Over materialen voor een zwembad en een speelhal kunnen ze al helemaal niets zeggen. Daarbij gaat het om nog specifieker bouwmateriaal.’’

De bouw van modelwoningen is wel in volle gang. EuroParcs bouwt 400 vakantiewoningen in diverse soorten en maten. Die gaan in de verkoop en komen daarna weer in de verhuur. De verkoop van woningen begint op 3 april dit jaar. De prijs varieert van 119.000 euro tot bijna zes ton.

Niet onomstreden

Onomstreden is het vakantiepark niet. Natuurvereniging IJsseldelta en de stichting Werkgroep Zwartendijk gingen naar de rechter met hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Kampen had verleend. De bouw van, in eerste instantie 57, woningen op de voormalige camping, was in strijd met het naastgelegen Natura 2000-gebied, stelden, ze maar dat argument hield de komst niet tegen. Eerder roerden campinggasten zich al omdat het gebied door de bypass buitendijks kwam te liggen en ze hun plek moesten verlaten. Op de achtergrond speelde toen al het gerucht over een groter plan dat ze niet kenden.

Volledig scherm Zoek de verschillen met de foto boven dit verhaal: het terrein van De IJssel Eilanden, september vorig jaar. © Archief Freddy Schinkel

Maar nu krijgt het vakantiepark toch gestalte. De vakantiewoningen worden gebouwd op zes eilandjes in het Reevemeer. Bijna alle woningen liggen aan water dat bevaarbaar is. Het gros van de tuinen krijgt een aanlegsteiger voor aan- en afmeren. Rond de havenkom komen appartementen en rijtjeshuizen. Bij het hoofdgebouw, de voormalige Music Club, is een haven gesitueerd voor passanten. Aan de kant van het openwater verrijst een stuwwal. Vakantiegangers krijgen privacy zonder afscheidingen, zo is het plan. Struiken en planten moeten zorgen voor een ‘romantische sfeer’, stelt het park in een persbericht.

Havenkom als middelpunt

De havenkom met passantenhaven moet het middelpunt van het park worden, met horeca, optredens, animatie voor kinderen en andere activiteiten. Op de planning staan een binnenzwembad met wellnessvoorzieningen, een indoorspeeltuin met interactieve vloerspelen, een klimwand en een trampoline. Al met al ontstaat een park dat de directie van EuroParcs omschrijft als ‘the next level, kwaliteit van de buitencategorie.’

Het park levert zo'n dertig directe en zestig indirecte arbeidsplaatsen op. In het In het hoogseizoen komen daar tijdelijke krachten bij, zo zei een directeur eerder in de Stentor. Bedrijfsleven en middenstand profiteren volgens EuroParcs ‘omdat een dorp ontstaat met allerlei behoeftes. Waarom zou je dat niet uit de omgeving halen.”