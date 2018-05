De Kamper Kogge vertrekt voor internationale missie

Kamperlijntje Ongeloof in Den Haag over het 'Noord-Zuid-lijn­tje van Overijssel'

7:43 De fracties in de Tweede Kamer volgen met 'verbazing en ongeloof' de ontwikkelingen rond de spoorlijn Zwolle-Kampen. Nu de bodem te slap blijkt voor een snelle trein spreekt SP'er Frank Futselaar over 'een nationale blunder'. PVV'er Roy van Aalst zegt dat Overijssel hierdoor een eigen 'Noord-Zuid-lijntje' heeft, verwijzend naar de jarenlange problemen met de metrolijn in Amsterdam.