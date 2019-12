De kop is er af bij Kerst in Oud Kampen: volle straten in de stad

video updateKerst in Oud Kampen brengt veel publiek op de been. Op sommige plekken is er al sinds zes uur geen doorkomen aan. Voetje voor voetjes schuifelen bezoekers van de ene attractie naar de andere.

Wie moeite heeft met de mensenmassa kan de route verlaten of een gedeelte overslaan via een omweg. Wat drinken of eten kan onderweg natuurlijk.

Drukte in de Bovenhofstraat in Kampen.

De organisatie van Kerst in Oud Kampen is blij met de aanloop. Volgens zakelijk Emma Quilligan zijn de meeste mensen die het festival bezoek nu wel binnen, zegt ze rond 19.15 uur. ,,Het is inderdaad heel erg druk, maar we kunnen het aan. De verkeersstroom richting de parkeerterreinen begint al wat af te nemen. Onze tip is vooral: genieten!’’

Tafereeltje in de Buiten Nieuwstraat.

En dat doet het publiek is. De sfeer is goed, de stemming is opperbest. Hier en daar een hapje en een drankje en dan weer van de ene attractie naar de andere. Overal maken mensen foto en filmpjes, maar ze doen dat vooral bij de laserstraat. Dat kan nog tot 21 uur, want dan zit de eerste dag van Kerst in Oud Kampen er op.

Laserstraat in de Buiten Nieuwstraat.

Muziek klinkt in de straten en van diverse podia. Koren van diverse pluimage en theatergroepjes wisselen elkaar af in de route. Groepjes van jeugdtheater Ventura vermaken overal het publiek. Het gaat bij deze groepjes niet alleen om zingen, dansen en toneelspelen, maar ook om presentatie voor een groot publiek. Jong geleerd, oud gedaan.

17.00 uur. Eindelijk! Kerst in Oud Kampen is begonnen. Twee dagen vermaak in de open lucht, met straattheater en acts in allerlei soorten en maten. Twee dagen feest in de stad, langs een route door een deel van het historische centrum.

Stan Laurel en Oliver Hardy, Gasthuisstraat, Kerst in Oud Kampen 2019

Eerste wapenfeit: een lintje voor Gerrie Kragt. Twintig jaar Kerst in Oud Kampen, twintig jaar betrokkenheid Gerrie Kragt, voorzitter van Ventura waarmee het theaterfestival in 1999 is begonnen. De kroegbazin kreeg het lintje bij de aftrap van Kerst in Oud Kampen, van commissaris der koning Andries Heidema.

Levende standbeelden, Oudestraat, tegenover Stedelijk Museum waar Gerrie Kragt haar koninklijke onderscheiding kreeg.

Massaal stroomt het publiek naar de binnenstad. Om vijf uur beginnen de straten van de route al aardig vol te lopen. Het weer is goed. Het is droog en fris, maar niet te koud.