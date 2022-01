De noodopvang voor honderd asielzoekers in Kampen is vertraagd: ‘Een status quo’

Horeca dicht? Het hele team van deze Zwolse zaak werkte bij verzor­gings­hui­zen en GGD: ‘Helpen waar het echt nodig was’

Dat de zaak woensdag weer open kan, daar heeft Nelleke Alleman van De Agnietenberg in Zwolle geen twijfel over. Maar het betekent zeker niet het einde van een periode thuiszitten. Bijna het hele team ging lockdown op lockdown elders aan de slag. Helpen in de ouderenzorg en kinderopvang in de regio, of zoals afgelopen maand met z’n allen bij de GGD. ,,Zo houd je het teamgevoel er helemaal in.’’

