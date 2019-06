De Oase in Zalk in de verkoop: broers Kanis hebben straks ineens tijd over

VideoDe Oase in Zalk staat in de verkoop. Wie belangstelling heeft, kan het restaurant, de cafetaria, het café en de feestzaal overnemen. De broers Flip en Zwier Kanis hebben besloten op den duur de familiezaak van de hand te doen.

Een makkelijke beslissing was het niet, erkennen Flip (60) en Zwier (62). In 1991 namen de beide broers de zaak over van hun ouders, ondersteund door hun echtgenoten Fenna en Jannie. Een paar jaar geleden werd het vijftigjarige bestaan van De Oase gevierd, samen met ruim tachtig (ex-)werknemers.

Met streekgerechten, thema-avonden en voortdurende vernieuwingen speelde De Oase zich blijvend in de kijker. ,,Je moet ook niet stil gaan zitten", is de filosofie van Flip. En dat gaat ook niet gebeuren, want ondanks de plannen voor de verkoop gaan de zaken gewoon door. Moet ook wel, want de zaak verkopen zal niet heel snel gaan, denkt Zwier. ,,Het is niet zoiets als het verkopen van een auto. Als je die vandaag in de krant hebt staan, ben je hem morgen kwijt."

Volledig scherm De Oase staat te koop. Flip, Fenna, Jannie en Zwier Kanis (vlnr) hopen op een koper die 'iets' met Zalk heeft. © Foto Freddy Schinkel

Reden voor de verkoop: het ontbreken van bedrijfsopvolging. De kinderen van beide broers hebben er geen oren naar om de zaak over te nemen. ,,En we gaan niet pushen", is Flip stellig over zijn kinderen. Stilletjes wordt gehoopt op een nieuwe eigenaar die 'iets' heeft met Zalk, want voor het dorp is De Oase toch wel belangrijk.