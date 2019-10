De Olifant in Kampen blij met aanhoudende steun van landelijke PVV: ‘Anders zijn we écht de sigaar’

De landelijke PVV blijft hardnekkig opkomen voor sigarenfabriek De Olifant in Kampen, blijkt uit een persbericht onder de kop ‘Laat De Olifant in Kampen niet de sigaar worden!’ Directeur Thomas Klaphake is content met de steun om zijn cederhouten sigarendoosjes te beschermen tegen strengere verpakkingsregels van rookwaar.

In het vrijdag verstuurde persbericht beaamt PVV-Kamerlid Edgar Mulder weliswaar dat roken slecht is en wetten gehandhaafd moeten worden, ‘zeker bij minderjarigen’. Hij stelt echter ook: ‘Kinderen roken geen sigaren. Het enige effect van deze maatregel is dat je een hardwerkende ondernemer de nek om draait.’

‘Onacceptabel!’

Een PVV-motie om sigaren zwaarder dan drie gram daarom uit te zonderen, werd onlangs verworpen. De partij laat het daar echter niet bij zitten. Mulder: ‘Want het is niet uit te leggen dat de staatssecretaris deze onnodige verscherping van de wet er doorheen wil drukken.’

Ook Statenlid Joeri Pool uit Kampen wordt aangehaald. ‘De sigarenfabriek is niet alleen een prachtig bedrijf waar de stad trots op kan zijn, het is ook een stuk Kamper geschiedenis en cultuur. Dat hun authentieke producten straks door Haagse betutteling kapot worden gemaakt, is onacceptabel!’

‘Geen verslavingsproduct’

Directeur Thomas Klaphake is content met de steun. ,,Ongeacht uit welke hoek die was gekomen; goed dat landelijke partijen reageren op de verplichting van plain packaging. De VVD brak ook al eens een lans voor ons. Ik had dit ook toegejuicht als de SP dit had gedaan.’’

Plain packaging is een wettelijke eis dat tabaksfabrikanten in 2022 uniforme, ontmoedigende verpakkingen moeten gebruiken. Klaphake: ,,Bedoeld voor sigarettenfabrikanten en ontmoediging van roken ten aanzien van jeugd. Om verslaving tegen te gaan. Een sigaar is echter een genietproduct, geen verslavingsproduct.’’

Bovendien zit De Olifant met sigaren in een ander segment, stelt de directeur. ,,Een duurder segment dat zich op volwassenen richt. Daarnaast verpakken wij ons product al honderd jaar in cederhout, ik kan me niet voorstellen dat de overheid kwaliteitsverlies in de hand wil werken.’’

De sigaar zijn

Over de reden waarom de PVV zo hardnekkig opkomt voor zijn bedrijf: ,,Wij zijn een Nederlands bedrijf en bieden werkgelegenheid. Zij vinden het onrechtvaardig dat partijen door een wet worden geraakt die niet voor hen is bedoeld.’’

Wat de uitwerking zal zijn van de PVV-steun, weet hij niet, maar er blijft op deze manier volgens Klaphake een opening bestaan op een uitzondering. ,,Als niemand in Den Haag voor ons opkomt, zal er in november een klap op de wet worden gegeven en zijn we wel degelijk de sigaar.’’