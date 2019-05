De Oranje Wall of Fame voor voetballers komt uit Kampen

Ze zijn inmiddels wel wat gewend bij het Kamper bedrijf Metadecor. Over de hele wereld voert het specialistische miljoenenprojecten uit op het gebied van bijzondere metalen gevels. Architectonische kunststukjes, dat wel, maar gebeld voor de bouw van een echt kunstwerk was het bedrijf nog nooit. Tot december vorig jaar. Deze week werd het onthuld: de Oranje Wall of Fame op de KNVB-campus in Zeist.

Van een afstandje toont de gebogen metalen muur de Nederlandse leeuw en – afhankelijk van de lichtinval – een voetballer en een groep supporters. Dichtbij blijkt dat die taferelen worden gevormd door zeskantige metalen plaatjes. Op een deel daarvan zijn de namen van alle 1.356 (oud-)internationals en bondscoaches van Oranje gegraveerd. Van Ben Stom, de eerste international die in 1905 in eigen doel schoot, tot meer recente namen als Van Persie en Robben. Ook een aantal trouwe supporters, die kaartjes kochten voor meer dan 100 interlands, kregen een plekje.

Lees ook PREMIUM Deze vangrail uit Kampen houdt naast auto’s ook geluid tegen Lees meer

Het monument kan nog even mee: er zijn nog meer dan twaalfduizend lege plaatjes beschikbaar om te graveren.

Volledig scherm Precies 1.356 gegraveerde plaatjes vertellen het verhaal van Oranje sinds 1905. Voor toekomstige generaties zijn er nog ruim twaalfduizend plekken beschikbaar. © Metadecor

Meegedacht

Het monument werd ontworpen door Day Creative Business Partners. Dat vond op internet het Kamper bedrijf met zijn bijzondere specialisatie. „Dat leidde uiteindelijk tot een persoonlijk gesprek waarin de details zijn ingevuld. Wij hebben vooral meegedacht over hoe dit technisch vorm kon worden gegeven”, vertelt woordvoerster Ilona van Veen van Metadecor. „Voor ons was het een leuke klus erbij. Een relatief klein project”.

Normaliter werkt Metadecor aan miljoenenprojecten, zoals Fellenoord in Eindhoven, waar in negen maanden tijd een oud kantoorpand van de Rabobank een complete metamorfose ondergaat. Het Kamper bedrijf maakt de door een architect ontworpen metalen gevels, met materialen die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld.

Unieke dingen

Steeds meer architecten beginnen de mogelijkheden van metaal als gevelmateriaal te ontdekken, zegt Van Veen. „Die zijn op zoek naar unieke dingen. Een metalen gevel zie je nog niet dagelijks. Er zijn meerdere leveranciers van strekmetalen, maar onze producten, zoals MD Formatura, waar ook het monument van is gemaakt, is uitzonderlijker.”

Quote Een metalen gevel zie je niet dagelijks Ilona van Veen, MetaDecor

In de hele wereld beginnen architecten de mogelijkheden van het Kamper bedrijf te ontdekken. De lijst met gerealiseerde projecten toont inmiddels het Hyundai Motor Training Center in Zuid-Korea, een bijzondere winkel van het exclusieve schoenenmerk Christian Louboutin in hartje Manhatten, New York, het Old Town Court in het historisch centrum van Praag, het kantoor van Macchine per Caffe Espresso in Roemenië en een bijzonder bedrijfspand van Raqtan in Saoudi-Arabië.

Hard gegroeid

Sinds het bedrijf in 2004 in IJsselmuiden begon is het hard gegroeid. „Voor de verhuizing naar Kampen, in 2014, bestond het uit acht man. Nu zitten we al op 35 personeelsleden met nog een flexibele schil. Er is in de afgelopen vijf jaar ontzettend veel veranderd. Mensen weten ons steeds beter te vinden en er komen steeds meer grote projecten”, aldus Van Veen.

Alle producten worden door het Metadecor zelf geproduceerd in het nieuwe bedrijfspand aan de Eckertstraat. Of daar in de nabije toekomst nog weer kunst tussen zit is nog de vraag. Metadecor zou wel willen. „Je weet het nooit. Misschien bloeit er door dit KNVB-kunstwerk iets moois op.”