De Persgroep neemt Nunspeets Belang over en verkoopt Weekblad Kampen

Slagen in de sneeuw? Jacco (20) uit IJsselmuiden deed het vandaag

11 december Zenuwachtig was hij al, maar de weersomstandigheden maakten het rijexamen voor de 20-jarige Jacco Brink uit IJsselmuiden vanochtend een nog grotere uitdaging. Hoewel het inparkeren op de parkeerplaats voor de Gamma in Zwolle geen pretje was – ,,het leek wel een ijsbaan’’ – lukt het hem te slagen in de sneeuw.