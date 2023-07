De ‘schrik van Kampen’ bezorgt experts hoofdbrekens: waar kan hij heen?

Hij staat op, eet wat, leest de krant en doet een dutje in een stoel. Jan van der L., de man die bekendstaat als de Schrik van Kampen omdat hij jarenlang alles en iedereen in zijn omgeving verbaal en fysiek terroriseerde, is veranderd in een rustig en vriendelijk oud mannetje. Althans, dat beweren deskundigen.