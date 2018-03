De stemming zit er goed in, in Kamperveen

De stemming zit er goed in, bij de leden van het stembureau in Kamperveen, een plattelandsdorp in de buurt van Kampen. Voorzitter is Jeroen van der Scheer. Hij is organist in de kerk, pal naast het stembureau. Maar hij laat zich niet verleiden tot een stemmige psalm of gezang. Lachend: ,,Dat doen we zondag weer.’’

Kamperveen. Dat is het dorp aan de zuidkant van de gemeente Kampen waar vorige week vogelgriep werd vastgesteld op het bedrijf van de broers Mostert. Jennie van Bruggen houdt met streepjes bij hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Wat minder dan bij de vorige verkiezingen, weet ze. Daar maakt Van der Scheer zich niet druk. Er kunnen 606 mensen hun stem uitbrengen in dit stembureau. En de meesten komen in de loop van de middag en avond, verwacht. Iedereen is eerst gewoon naar het werk. Stemmen kan daarna wel.

En de vogelgriep lijkt mensen niet weg te houden, weet Van Bruggen. In de loop van de ochtend was er een pluimveehouder die zijn stem uit kwam brengen. Die liet zich niet afschrikken.

Achter Van der Scheer staat een orgel. Niet echt een kerkorgel, maar eentje waar je mee uit de voeten kan als de kerkenraad in een bijzaaltje vergadert, bijvoorbeeld. De stembureauvoorzitter is organist, maar hij laat het instrument voor wat het is. De journalisten kan hoog en laag springen, hij laat zich - lachend - niet verleiden.

Ook Robert Kroes krijgt hem niet zo gek. Kroes is het derde lid van dit vrolijke stembureau. Zijn handen verraden dat hij in het dagelijks leven geen kantoorbaan heeft. ,,Nee, ik heb koeien.’’ Heel muzikale beesten, ‘ze zijn meerstemmig’. Ze loeien in alle toonaarden, in het Nederlands én in het Duits, vertelt hij lachend. Intussen haakt Van Bruggen in. Letterlijk. Ze doodt de tijd in het stembureau door te haken voor het goede doel. ,,Voor de derde wereld.’’

Voor iedereen die de deur weet te vinden - op een kleine, gele post-it staat ‘stembureau’- staan paas-eitjes klaar. Van chocola, aangeboden door Streekbelang Kamperveen. En mede mogelijk gemaakt door de koeien van Kroes, grapt hij. ,,Ik heb bruine koeien. Daar krijg je chocolademelk van.’’