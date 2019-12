De stempel van cultuurambtenaar Dick op Kampen

Video LIVE | Barbecueën­de boeren en bouwers stoppen met wegblokka­de A1 bij de Lutte

12:59 Protesterende boeren op de A1 en A28 hebben het naar de zin. Bij Hoogeveen (A28) en De Lutte (A1) is op de snelweg de barbecue aangestoken. Het verkeer staat er muurvast. Rond het middaguur zijn de meeste protesten in Oost-Nederland geluwd. Zo hebben boeren aan het eind van de ochtend de urenlange blokkade van de A28 en A32 bij Staphorst opgeheven. Volg de laatste ontwikkelingen in de regio via dit liveblog: