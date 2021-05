De Toverbal brengt nostalgisch én nieuw snoepgoed in de Oudestraat

update Kampen schrikt wakker van knallen bij GGD-tent: oorzaak nog een ‘raadsel’

16:25 In de buurt van de priklocatie van de GGD in Kampen klonken rond middernacht twee harde knallen. Omwonenden waarschuwden de politie en de brandweer, maar troffen niks aan. Er is geen schade aan de vaccinatietent, het prikken is vanmorgen weer normaal opgestart.