De Van Rossems in Kampen voor opnames tv-programma: ‘Een leuk plaatsje....’

Opgeheven Kamper asiel zag aantal dieren al jaren dalen: ‘Emotionele klap voor personeel’

6:00 Concurrentie van andere aanbieders, de verwachte invoering van een chipplicht voor katten en de onverwacht slechte staat van het gebouw hebben het lot bezegeld van dierenasiel Edo Hammers in Kampen. Dat blijkt uit een nadere toelichting van de Dierenbescherming op de plotselinge aankondiging van de sluiting van het asiel, afgelopen vrijdag. Er is bijna 200.000 euro nodig om het gebouw weer in orde te maken. Zo’n grote investering is volgens de organisatie niet meer verantwoord.