'De vuilnisman verdient ook een complimentje'

'Als je langdurig geen erkenning en waardering krijgt, als je jarenlang geestelijk mishandeld bent of affectief verwaarloosd, sterf je geestelijk een beetje, verpieter je als mens en daar kunnen allerlei klachten uit voortkomen, zoals eenzaamheidsgevoelens of een depressie. Minstens zo belangrijk: veel mensen die dit is overkomen zijn niet in staat om anderen te erkennen voor wie ze zijn en hen te waarderen. Dat kan weer tot agressie in allerlei vormen jegens anderen leiden.'' Dat zegt Margreet Bijkerk (60), zelfstandig GZ-psycholoog uit IJsselmuiden.

Noodzakelijk

Ze noemt erkenning en waardering noodzakelijke 'psychologische' brandstoffen voor een gezond bestaan, waarbij je biologische processen niet mag vergeten. ,,Op grond van mijn opleiding en werkervaring weet ik dat biologische processen in de hersenen bij psychologische zaken een belangrijke rol spelen. Bij mensen die klachten ervaren, bijvoorbeeld door jarenlange affectieve verwaarlozing, kan verandering in de hersenactiviteit ontstaan. Dat is de reden waarom training van de hersenen betere resultaten oplevert bij veel mensen met depressieve klachten dan gesprekken alleen. Deze trainingsmethoden zijn niet wetenschappelijk onderzocht, maar blijken in de praktijk goed te werken'', zegt ze.

Zelfoverschatting

Er is volgens Bijkerk nog een andere kant aan erkenning en waardering. ,,Te veel waardering kan enerzijds leiden tot zelfoverschatting, anderzijds tot gebrek aan zelfvertrouwen als iemand faalt. Overwaardering vanaf een jonge leeftijd kan tot narcisme leiden. Kijk maar naar al die talentenshows, waarbij jonge mensen denken dat ze sterren zijn. Ze zijn verbolgen als blijkt dat ze tot de middelmaat behoren. Het gaat om de balans.''

'Ik ben de moeite waard'

Er zijn ook mensen die zich niet afhankelijk van anderen opstellen. ,,Bij hen is de behoefte aan waardering door anderen in mindere mate aanwezig. Die mensen erkennen en waarderen zichzelf zonder anderen uit het oog te verliezen en dat is voor hen voldoende. Jezelf waarderen, blij zijn met jezelf, zijn belangrijke elementen. Mensen die niet hebben geleerd om zichzelf als waardevol persoon te erkennen en te waarderen, kunnen hiertoe een besluit nemen, door met de vuist op tafel te slaan en te zeggen: ik ben de moeite waard, ik mag er zijn. Bij het erkennen en waarderen van jezelf past bescheidenheid. De een is niet beter dan de ander en het kunnen lachen om je eigen fouten is gezond. Het hebben van een gezonde dosis zelfspot is wat mij betreft de ultieme vorm van zelferkenning.''

Waarderen

Erkenning en waardering zorgen ervoor dat mensen zich gehoord weten, zich geliefd voelen. Ze mogen er zijn. Na een geleverde prestatie een compliment of een schouderklop krijgen, voelt goed. Een blij gevoel verwarmt ons binnenste. ,,Het is belangrijk om mensen te waarderen, dat geldt voor de grote en de kleine dingen'', zegt Bijkerk.