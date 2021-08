De zesde marathontitel van Gary Hekman is er eentje met een bijzonder verhaal

Stripspek­ta­kel Kampen verhuist eenmalig van Oudestraat naar het park

17 augustus Het Kamper Stripspektakel kan dit jaar wél doorgaan; de organisatie zocht en vond een alternatieve locatie ten opzichte van de Oudestraat die anders te druk zou worden in coronatijd. Het vinden van die alternatieve locatie voor zaterdag 21 augustus is gelukt, maar had nog wel even wat voeten in de aarde. Of beter gezegd: in het gras.