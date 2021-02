De zon schijnt weer in de Elzenstraat in Kampen: de veelbesproken moeraseiken zijn gekapt

IJsselland: lichte stijging aantal besmettin­gen, minder boetes overtreden regels uitgedeeld

25 februari Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in de regio IJsselland is afgelopen week licht gestegen: er werden 610 mensen positief getest. IJsselland zit met 115 besmettingen per 100.000 inwoners nog fors onder het landelijke gemiddelde van 173. Het aantal clusters van mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen dat corona heeft neemt af, groepen besmette mensen worden nu vooral in bedrijven en op scholen aangetroffen.