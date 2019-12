December in sloopvilla Kampen: ‘het huis staat er nog omdat wij er wonen’

Billie Holliday klinkt uit de speakers, de gaskachel doet z’n werk. Hond Dolby (achternaam ‘Surround’) speelt tevreden met z’n bal. De veelbesproken stadsvilla aan de Bovenhavenstraat maakt best wel een huiselijke indruk op een donkere dag in december.

Goed, het is binnen wat rommeliger dan bij menig andere Kampenaar. En de voortuin maakt een wat andere indruk met onder andere een boot op het gazon. ,,We vinden wel eens wat, maar daar zijn we krakers voor’', lacht bewoonster Mariëtte (43) er maar om. Samen met haar vriend Lesley (44) woont zij al weer een jaar of twee in de villa. Achternamen geven ze niet, zoals gebruikelijk in de krakerswereld.

Volledig scherm Lesley, Mariëtte en hond Dolby in het kraakpand. © Foto Freddy Schinkel

Lesley woont al een jaar of zeven in de vial, nadat hij een aantal kameraden had geholpen het toen al vervallen pand te kraken. ,,Op 13 december dit jaar was dat precies veertien jaar geleden’', herinnert hij zich nog. ,,Maar toen hielp ik alleen, ik woonde toen nog in Zwolle. Toen heb ik nog een tijdje gewoond in het kraakpand aan de Hofstraat, daarna ben ik hier in gekomen.’' Hoeveel mensen precies in het pand wonen laat Lesley liever in het midden. ,,Dat wil de politie ook altijd weten, maar laat ik het zo zeggen; er wonen hier meer mensen, met wie we ook kosten delen als elektriciteit en internet.’’

Quote Op instorten? Het schudt hier echt niet als de bus voorbij rijdt Mariëtte, Kraker in de villa aan de Bovenhavenstraat

Een vast inkomen heeft het stel niet, de vaste lasten worden gedeeld op basis van klusjes die ze ook voor de andere bewoners doen. Een bijstandsuitkering aanvragen? Mariëtte denkt er niet over. ,,Waarom moeten andere mensen ervoor betalen dat ik er voor heb gekozen om zo te leven?’’ Liever laat ze bijvoorbeeld de keuken zien in de villa; met een terrazzo aanrecht en diverse elementen uit het roemrijke verleden van de villa. ,,Meer dan honderd jaar oud.’’ Dat de boel op instorten zou staan, gaat er bij haar dan ook niet in. ,,Ik heb in andere panden gewoond waar het veel erger was. Hier schudt het nog niet eens als de bus voorbij rijdt.’’

Volledig scherm Lesley, Mariëtte en hond Dolby bij de vervallen villa in Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Vriend Lesley is onderhand een wandelende encyclopedie als het gaat om de regeltjes rondom het kraken en de procedures die de gemeente als ‘huisbaas’ volgt. ,,Maar ze zijn hier nog nooit aan de deur geweest, alleen Niel Jeurink van GroenLinks.’’ Dat er vanuit de gemeente telkens stappen worden genomen die de sloop van de villa dichterbij zouden brengen weten ze, en ze kennen de opmerkingen van wethouder Albert Holtland (GBK) dat hij bij voorkeur eigenhandig de shovel zou bedienen om de ‘paupervilla’ te slopen. Heel vreemd, vinden ze die opmerkingen. ,,Kampenaren zijn zo gek op hun monumenten, de geschiedenis. En dit willen sommige mensen zomaar neerhalen.’’

Quote De villa staat er nog omdat wij er wonen. Niet omdat er niet gesloopt kan worden door ons Mariëtte, Kraker villa Bovenhavenstraat

Mocht de gemeente het pand uiteindelijk toch nog willen restaureren, dan is het krakersstel best wel bereid hun biezen te pakken. Maar bij sloop stappen ze toch echt naar de rechter, kondigen ze maar vast aan. Want dat wil Mariëtte toch graag even rechtzetten, dat misverstand over krakers en sloop. ,,Mensen denken wel eens dat de villa niet kan worden gesloopt omdat wij er nog in zitten. Maar het is precies andersom; de villa staat er nog omdat wij erin wonen.’’