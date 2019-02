Deejay interviewt IJsselmuider familie Boer over actie voor rolstoelbus, tientallen reacties stromen binnen

“Ik heb de hele ochtend berichten beantwoord”, laat Nellie-Anne Boer weten. “Het waren er zo’n 40 die binnenkwamen via onze Facebookpagina (‘Rolstoelbus voor Sven Boer’, red.). En er belden nog vijf mensen. Het zijn mensen uit het hele land, van Haarlem tot Groningen en uit het zuiden van het land. Zij gaan doppen inzamelen of zamelen al doppen in en gaan die nu aan ons geven. Die ruilen we in voor geld bij een oud ijzerman. Sommigen beloofden geld te doneren en dat zien we dan terug op de bankrekening.” De familie Boer werd door 538-deejay Dane benaderd, nadat hij lucht kreeg van de actie. “538 had over ons gehoord. Het kan zijn dat ze getipt zijn, maar we zijn ook al aardig bekend in het land.” Want overal in het land staan inzamelpunten voor de rolstoelbus van Sven Boer. Voor de bus, die 45.000 euro kost, zijn nog 95.000 doppen nodig, gebaseerd op de huidige ijzerprijs.