Deel waterkering in Kampen vervangen: onderhoud wordt te duur

Ventura-ac­teur Fransen kruipt in huid Kamper burgemees­ter

24 mei Na een jarenlange carrière als komiek kruipt Ventura-acteur Jeroen Fransen nu in de huid van de middeleeuwse Kamper handelaar en burgemeester Henrick Aeltz. De ‘Bourgondische veertiger’ kwam als meest geschikte kandidaat uit de audities en zal dit jaar in vol ornaat bij diverse gelegenheden in de stad opduiken.