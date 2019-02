Deelnamestop eerste 2Bruggenloop in Kampen

Video Sportver­kie­zing Kampen krijgt meer grandeur in theater

24 februari Niet in zalencentrum De Leuke Hanzestad. Niet in een schoolgebouw en ook niet in een sporthal. De sportverkiezingen van de Kamper Sportraad worden dit jaar niet gehouden op een gebruikelijke locatie maar in de Stadsgehoorzaal. En nog meer afwijkend; niet op een vrijdagavond maar op donderdagavond 7 maart vanaf half acht ‘s avonds.