Defecte Eilandbrug zorgt voor ‘opgesloten’ schepen bruine vloot: ‘Je houdt je hart vast als zoiets midden in het seizoen zou gebeuren’

De Eilandbrug bij Kampen kan door een storing nog vier tot vijf weken niet worden geopend voor de scheepvaart. De problemen ontstonden eind december al door een stroomstoring, waarna een cruciaal onderdeel in het binnenste deel van de brug het begaf. De schepen van de bruine vloot in Kampen liggen nu even ‘opgesloten’ aan de kade, in de hoop dat de storing is opgelost voor het vaarseizoen echt begint.