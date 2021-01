Deltawonen eist ontruiming flat Kamper onruststoker (35)

Kamper Kamerlid Hilde Palland als een komeet omhoog op CDA-lijst: ‘Ik had weinig tijd’

18 januari Ze is als een komeet omhoog geschoten op de lijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen, Hilde Palland-Mulder (41) uit Kampen. Van plek 21 naar plek 12. Het is daarmee vrijwel zeker dat ze in de Kamer kan blijven. Ze is opgelucht. „Er hadden ontzettend veel mensen gesolliciteerd, dus er was geen enkele garantie op een plek op de lijst.”