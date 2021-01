Deltawonen eist ontruiming woning van onruststoker in Kampen (35)

Kampens oud-politie­chef Oldersma overleden, ‘mensenmens’ die geweldsspi­raal doorbrak

20 januari Vanochtend vroeg is Kampens laatste commissaris van de gemeentepolitie, Tjibbe Oldersma, op 84-jarige leeftijd overleden. Hij tobde al enige tijd met zijn gezondheid, al leek het de laatste maanden juist weer goed te gaan. Oldersma gaat de geschiedenis in als ‘een mensenmens’ die politie en burgers in Kampen dichter bij elkaar bracht en een cruciale rol speelde in het stoppen van de geweldspiraal rond de jaarwisseling in Kampen.