Desastreus? Kampen ziet nieuwe supermarkt alleen maar als ‘oppepper voor IJsselmuiden’

Naast de bouw van een nieuwe supermarkt, waarschijnlijk een Jumbo, maakt het plan veertien woningen mogelijk. Belangrijkste bezwaarmaker is supermarktconcurrent Plus. Die zit in een wat ouder gebouw aan de Markeresgang. Volgens Plus is er in IJsselmuiden geen markt voor nóg een grote full-service supermarkt en kan dat tot een desastreuze leegstand in het huidige winkelcentrum leiden.