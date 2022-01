Deze bedrijven uit Kampen en Zeewolde produceren voor miljoenen aan crèmes en nu gaan ze samen: ‘Kansen voor onze medewerkers’

Eeco uit Kampen verliest tweeling en blijkt later zelf een tweeling te zijn: ‘Zijn zus is altijd voor hem blijven bidden’

Meer weten over zijn biologische familie? Dat is tientallen jaren geen issue voor Eeco Rijken Rapp, die als baby is geadopteerd door een Nederlands gezin in Indonesië. Totdat zijn vrouw Marian zwanger is van een tweeling, die na bijna vijftien weken levenloos ter wereld komt. Het stel uit Kampen gaat op zoek naar zijn roots en wat blijkt? Eeco is zelf de helft van een tweeling.

16 januari