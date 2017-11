Bottenberg heeft geen idee wat voor paddenstoel het is, maar Alfons Vaessen weet het wel. Hij is van de Nederlandse Mycologische Vereniging en - dus - paddenstoelkenner. Het is een reuzenbovist. En die mag op een fors vloerbrood lijken, ‘maar hij is niet te eten’, zegt hij. ,,Alleen als ze jong zijn, zijn ze eetbaar. De reuzenbovist kwam vroeger veel voor in weilanden, maar door bemesting is die daar grotendeels verdwenen.’’ Dat Bottenberg er drie onder haar heg vandaad heeft gevist tijdens het tuinieren, verbaast hem niets. ,,Ze staan zelden alleen. En tegenwoordig komen ze vooral voor in de bebouwde kom.’’