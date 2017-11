Deze Kampenaren willen een rol in Footloos

Zo'n zestig mensen deden zaterdag een gooi naar een van de hoofdrollen in Footloose, de nieuwste musical van Vuur en Vlam en de Stadsgehoorzaal in Kampen die volgend jaar op de planken wordt gebracht. Hamvraag is natuurlijk: wie wordt de Kamper Kevin Bacon? Het antwoord op deze vraag volgt komende week als ronde twee van de audities wordt gehouden. In totaal zijn er zo'n twintig plekken in het ensemble te vergeven. Omdat dans in Footloose een wezenlijk onderdeel van het verhaal is, begon de dag met een algemene bewegingsauditie. ,,De spelers in Footloose moeten wel een beetje kunnen bewegen."