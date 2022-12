Deze sigarenboer uit Kampen hoopt nieuwe regels te voorkomen: ‘Ooit iemand met sigaar op schoolplein zien staan?’

Laatste sigarenfa­briek in Kampen moet drastisch inkrimpen: ‘Het is bijna niet meer te doen’

De sigarenindustrie in Kampen hangt aan een zijden draadje nu het befaamde merk De Olifant drastisch moet inkrimpen. De productie gaat omlaag, het grootste deel van het personeel komt op straat te staan. De laatste sigarenmaker in de stad zucht onder de steeds strengere regelgeving, zegt directeur Thomas Klaphake. ,,Het is bijna niet meer te doen voor een kleine fabriek.’’

23 maart