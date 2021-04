Deze voetballers uit Kampen en Urk ontbreken op het oorlogsmonument van de KNVB

Sporthisto­ri­cus speurt naar oorlogs­slacht­of­fers in het Gelderse voetbal: nu al 43 nieuwe namen

1 maart Alle Gelderse voetballers die zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog in kaart brengen. Dat is het doel van sporthistoricus Jurryt van de Vooren, die hiervoor samenwerkt met Gelderse archiefinstellingen. Tot dusver vermeldde het officiële KNVB-oorlogsmonument 191 namen van omgekomen KNVB-leden uit deze provincie. Aanvullend onderzoek leverde al 43 nieuwe namen op.