'Dichtgooien bouwput is geen oplossing', stelt wethouder Kampen

Die gedachte wint het uiteindelijk niet, zegt Meijering. ,,Het dichtgooien van de bouwput is geen oplossing. Wat we uiteindelijk willen is goed voor de buurt en de binnenstad. De weg er naartoe is er een met hobbels."

223 gratis plekken

Het resultaat moet zijn: een dubbeldeks parkeergarage met 223 gratis plekken, aan de rand van het centrum en passend in de omgeving. Een half jaar na de geplande opleveringsdatum is de realiteit: een twee meter diepe kuil, waarin heipalen zijn geslagen en onkruid welig tiert. Rond kerst is het een jaar geleden dat de werkzaamheden zijn stilgelegd, omdat heiers ziek werden door giftige stoffen in de bodem.

Juristen

De kwestie is inmiddels voer voor juristen geworden. De Inspectie SZW concludeerde dat Kampen als opdrachtgever van de bouw onvoldoende rekening hield met de vieze grond. De gemeente vindt dat het verband tussen de vieze grond en de zieke heiers niet is aangetoond en maakt bezwaar. Over het bezwaar is onlangs een hoorzitting geweest bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wethouder Meijering verwacht voor kerst een uitspraak.

Nieuw plan