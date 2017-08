Dichtmetselen van deur maakt huis in ’s Heerenbroek illegaal

Het splitsen van een huis aan de Zwolseweg in ’s Heerenbroek in meerdere wooneenheden is illegaal, en blijft dat ook. De gemeente Kampen mocht terecht een dwangsom opleggen, zo oordeelt de rechtbank in Zwolle.

In het pand waren al twee woningen gerealiseerd. Het gedeelte waar een moeder en zoon eerst samen woonden is opnieuw gesplitst. De zoon en zijn partner wonen in het voorste deel, moeder aan de achterkant. Een deur tussen beide gedeelten is dichtgemetseld, er zijn tussenmeters geplaatst voor gas en elektra en er is een extra cv-ketel geplaatst.

Extra huisnummer

De familie heeft bij de gemeente een extra huisnummer aangevraagd, nummer B, en hebben dat ook per omgaande verkregen. Ze dachten daarom dat het wel snor zat met de splitsing. Maar helaas: door het dichtmaken van de tussendeur is een extra wooneenheid gecreëerd, en daarmee is het maximum aantal van twee wooneenheden op het perceel overschreden. Dat is de norm van het bestemmingsplan ter plekke.

Vergunning

Dat de gemeente een extra huisnummer heeft toegewezen helpt de bewoners niet, in dat besluit stond immers dat er geen rechten aan konden worden ontleend. Het was aan de bewoners om zelf onderzoek te doen naar de vraag of voor splitsing een vergunning nodig was, stelt de rechtbank. Er is geen zicht op legalisatie van de splitsing.