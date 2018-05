‘Diego’ afgemaakt na doden hondjes: Kampenaar boos

Zijn geliefde hond Diego krijgt hij er niet mee terug, want die is afgemaakt. Toch spande een inwoner van Kampen een zaak aan tegen de burgemeester, omdat hij wil toetsen of diens maatregel om de hond ‘te herplaatsen’ wel rechtmatig is geweest. En hij is vooral boos.

Bij een gunstige uitkomst valt er dan te denken aan een schadeclaim, liet de advocaat van de Kampenaar weten.

In maart vorig jaar heeft Diego een chi wua wua doorgebeten. Het was het tweede hondje dat de dood vond door de tanden van de Argentijnse dog, die op internet wordt omschreven als een ‘vriendelijk en rustig’ soort hond, maar wel een die veel bewegingsvrijheid nodig heeft en een strenge baas. De politie heeft het dier in beslag genomen en elders ondergebracht. De burgemeester nam later dat jaar na een gedragstest bij de hond de beslissing dat er op redelijke termijn een andere eigenaar moest worden gevonden, en als dat niet zou lukken ‘euthanasie’ moest worden gepleegd. Dat laatste is dus gebeurd.

Misslag

Volgens de advocaat van de eigenaar was dat een misslag, want daarmee is ingegrepen op het eigendom van zijn cliënt. Er waren andere mogelijkheden geweest, stelt hij. Er was namelijk al de weg ingezet van de zogenoemde ‘bestuursdwang’: het baasje hing een dwangsom boven het hoofd als hij het dier bij het uitlaten niet zou muilkorven. Dat traject had verder gevolgd moeten worden, wat hem betreft, bijvoorbeeld door het verhogen van de dwangsom.

Spanningen

De gemeentewoordvoerder wist te melden dat dat geen optie was, omdat de openbare orde in het geding was: er zouden veel spanningen en ‘emoties’ in de buurt heersen na het eerste bijtincident. Dat wordt door de eigenaar overigens ontkend. Hij kwam weinig aan het woord in het strikt juridische debat tussen zijn advocaat en de gemeente, maar wist wel te melden dat hij na de eerste keer een hek heeft laten neerzetten om zijn terrein en ’s morgens om zes uur met de hond ging lopen, kennelijk om duidelijk te maken dat het gevaar daarmee verminderd was.