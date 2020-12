Dierenzaak Korteschiel stopt in Kampen: ‘Je bent een makkelijke prooi’

Zeg in Kampen de naam ‘Korteschiel’ en iedereen weet het: de dierenwinkel. Niet zo gek, want de vader van Tony Korteschiel nam in de jaren 50 van de vorige eeuw de kippenvoer- en duivenzaadwinkel ‘Keppel’ over aan de Voorstraat. Begin jaren 70 begon Korteschiel een nieuwe zaak pal tegenover het dan nog woonhuis aan de Voorstraat en in 1984 werd de winkel zelfs uitgebreid met het pand ernaast aan de Melksteeg.