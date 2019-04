Digitale kaart laat zien op welk dak in Kampen asbest ligt

Door het eigen adres in te voeren, kunnen inwoners zien of hun dak ‘verdacht', ‘deels verdacht’ of ‘niet verdacht’ is. Ook worden mogelijkheden aangedragen wat pandeigenaren moeten doen met een verdacht dak en welke regelingen er zijn om de kosten te drukken. Zo wil Kampen een fonds in het leven roepen, laat wethouder Irma van der Sloot weten.