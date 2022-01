Dikke rookwolken boven Kampen na 6de brand in 7,5 jaar tijd op Haatlanden (en de 4de bij Regelink)

Update & VideoBij Schroothandel Regelink op industrieterrein Haatlandhaven in Kampen is gisteren rond 20.45 uur brand ontstaan in een pallet met accu’s. Boven het bedrijf hing een tijd lang een dikke, grijze rookwolk. Brandweerkorpsen van Kampen, IJsselmuiden, Hattem en Zwolle verrichtten het bluswerk.

Zij kwamen met meerdere voertuigen ter plaatse, waaronder een hoogwerker. Meerdere stapels met accu’s hebben lange tijd gebrand. Twee medewerkers van het bedrijf zijn nagekeken door het ambulancepersoneel wegens rookinhalatie, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Uit een loods

Omstreeks 22.50 uur was de brand geblust. De accu’s werden met een kraan uit een loods gereden en ondergedompeld in containers met water om herontsteking te voorkomen.

De brandweer adviseerde mensen om niet te komen kijken. Wie last had van rook diende de ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. ,,Het vuur is ontstaan bij de loodaccu’s die in het bedrijf stonden, wat er precies is gebeurd, weten we nog niet’’, aldus woordvoerder Rik Westerbaan van Veiligheidsregio IJsselland.

Zesde schrootbrand

De brand bij Regelink is al de vierde brand bij dat bedrijf sinds 22 oktober 2014.

Opgeteld bij twee grote branden die sindsdien hebben plaatsgevonden bij Hoeben Metalen - dat ook op Haatlanden is gevestigd - is er sprake van de zesde grote metaalbrand in nog geen 7,5 jaar tijd op dat industrieterrein in Kampen.

NL-Alert

De laatste brand voor gisteren was op 30 september vorig jaar, toen er een zeer grote brand woedde in een berg schrootafval bij Hoeben. Er gold voor die brand enige tijd een NL-Alert.

De eerdere branden bij Regelink waren voor toenmalig burgemeester Bort Koelewijn reden om de teugels aan te trekken voor dat bedrijf: Regelink mocht geen grote partijen schroot meer aannemen en moest de bestaande schroothoop verdelen in meerdere compartimenten om de kans op een grote brand te beperken.

Accu’s

Steeds vaker ontstaan er branden bij dit soort bedrijven door accu’s die door mensen worden weggegooid. Een oorzaak daarvan, is onder anderen de explosieve groei van het aantal elektrische auto’s en E-Bikes van de laatste jaren.

Na de zeer grote brand in september bij metaalverwerker Hoeben, ging dat bedrijf er vanuit dat de oorzaak lag in een ontbrande lithiumbatterij. Milieucoördinator Christian Steenhuis van Hoeben zei toen: ,,Daar kunnen wij niets aan doen, terwijl er met zo’n brand wel gelijk op een bepaalde manier naar het bedrijf wordt gekeken.’’

Steenhuis pleitte voor het invoeren van statiegeld op accu’s. ,,Dat zit op steeds meer dingen, maar niet op accu’s. Terwijl de kans op brand steeds groter wordt, want we gebruiken overal lithiumaccu’s in. We promoten statiegeld als sector al jaren. Het is aan de overheid om daar werk van te maken’’, zegt Steenhuis, ,,ze worden nu gewoon weggegooid.’’

‘Willen we dit?’

Na die brand (die plaatsvond toen burgemeester Koelewijn afscheid had genomen en werd opgevolgd door Sander de Rouwe) nam locoburgemeester Jan Peter van der Sluis poolshoogte. Hij vond toen dat er kritisch moest worden gekeken na de vijfde grote schrootbrand in zeven jaar tijd.

Van der Sluis toen: ,,We willen allemaal recyclen, maar dit wil niemand. Het bedrijf heeft hier vergunningen voor, maar misschien moeten we wel kritisch kijken of we dit zo vaak willen. Eerst dit maar doven en daarna moeten we naar de rest kijken, want welke voorwaarden stellen we? Hier ligt ook een rol voor de provincie, als toezichthouder.’’

