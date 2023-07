Dilemma in Kampen: hoe moet binnenstad autoluw worden, terwijl juist tekort is aan parkeerplekken?

Deze supermarkt in Kampen lijkt na flinke verbouwing gloednieuw, maar is dat ook zo?

De tijd dat bij de verbouwing van een supermarkt het complete interieur wordt vernieuwd, lijkt voorbij. Een voorbeeld daarvan is de afgelopen week heropende Albert Heijn aan de Meeuwenweg in Kampen. Het merendeel van de inventaris is hergebruikt: ,,Dit is de nieuwe standaard.’’