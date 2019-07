Directeur sigarenfabriek De Olifant krijgt nul op rekest van staatssecretaris Blokhuis en vreest voor toekomst

Adriane uit Kampen heeft zonlicht als grootste vijand: ‘Je hebt levenslang in je eigen huis’

26 juli De afgelopen dagen veel binnen geweest of in de schaduw gebleven vanwege de hitte? Voor Adriane Knol (44) uit Kampen is dat bittere noodzaak. Door de erfelijke stofwisselingsziekte Erytropoiëtische protoporfyrie (EPP) kan ze (met medicijnen) met dit weer niet langer dan twintig minuten per dag buiten zijn. Is ze langer buiten, dan loopt ze het risico op tweedegraads brandwonden. ,,Een aanval voelt voor mensen zonder deze ziekte alsof je door de brandnetels rolt en daarna een hete föhn op je huid richt.’’