Disco Lemele wil na zaterdag meer dan 500 gasten via 1G, Kisteman Staphorst wil niet testen

Bökkers gaat los in Lemele: niet alleen thuiswed­strijd voor gitarist Jim

Hendrik Jan Bökkers en zijn nieuwe band treden vanavond op in Zaal Dijk in Lemele. Het is het derde optreden in de zalentour die zondag begon in Zuidwolde. „Anderhalf jaar hebben we stilgelegen, maar eindelijk mogen we weer. Eind september hadden we al twee shows, maar in Zuidwolde begon deze tournee echt. In drie maanden tijd doen we bijna twintig optredens. Hartstikke mooi, we hebben er zin aan.”

23 oktober