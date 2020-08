Discussie over sloop van vervallen monumentale boerderij in Kampen: ‘Sodemieter op, je had moeten handhaven’

Video & update Gewonden door ernstig ongeval op N50 bij Kampen buiten levensge­vaar, weg nog altijd dicht

9 augustus Op de N50 bij Kampen is vanmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Zeven personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, bij het ongeval waren zestien mensen betrokken. De gewonden zijn wonder boven wonder buiten levensgevaar. De ravage is nog altijd groot, de weg is tot zeker 0.30 uur afgezet voor onderzoek. Een weggelopen hond wordt vermist.