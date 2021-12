Discussie over subsidie loopt op niets uit, dus het is ‘terug bij af’ voor Schoolgebouw Kampen

600 (!) inschrij­vin­gen, slechts 24 woningen: deze appartemen­ten in IJsselmui­den ‘bizar’ populair

De belangstelling voor een nieuw appartementencomplex aan de Drostenstraat in IJsselmuiden is gerust enorm te noemen: 600 mensen schreven zich in een week tijd in voor de 24 nieuwe appartementen. „Bizar”, noemt Hendrik Hoogenkamp, directeur van woningstichting Beter Wonen het aantal.

2 december